महाड : शहरात स्वच्छतेविषयी जनजागृती करण्यासाठी महापालिकेने भिंतीवर चित्रे रंगवली आहेत. या चित्रांमुळे शहराच्या सौंदर्यातही भर पडत आहे. चित्रकार मोहन जगताप यांनी ही चित्रे काढली आहेत.

शहर स्वच्छता अभियान स्पर्धेत राष्ट्रीय पातळीवर सलग तीन वर्षे अव्वल स्थान पटकवणाऱ्या महाड शहरात पालिकेकडून साकारण्यात येत असलेल्या भित्तीचित्रांद्वारे स्वच्छता आणि पर्यावरणविषयी जनजागृती करण्यात येत आहे. सातारा येथील प्रसिद्ध चित्रकार मोहन जगताप यांच्या कुंचल्यातून ही भित्तिचित्रे रेखाटली जात आहेत. महाड गांधारी नाक्‍याकडून शहरात येणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील दुभाजकांच्या भिंतींसह उद्यान, सार्वजनिक ठिकाणच्या मोक्‍याच्या भिंती तसेच पालिकेच्या मालकीच्या इमारतींच्या भिंतींवर ही चित्रे रेखाटली जात आहेत. मुंबई, रायगड परिसरतील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा जगताप यांना महाडसह सुमारे पंधराहून अधिक पालिकांकडून भिंत्तिचित्रे काढण्याचे काम मिळाले आहे. या बोलक्‍या झालेल्या भिंतीजवळ तरुण तरुणींसह शहरात येणाऱ्या पर्यटकांना सेल्फी काढण्याचा मोह अनावर होतो.

या आकर्षक भित्तिचित्रांची माजी आमदार माणिक जगताप, नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप, उपनगराध्यक्ष संदीप जाधव, बांधकाम सभापती प्रमोद महाडिक आदींनी पाहणी केली व चित्रकार मोहन जगताप यांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. महाडसह अनेक शहरांमध्ये चित्रे काढण्याचे काम करत आहे; परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भूमीत कला सादर करण्याचे भाग्य लाभल्याने आपण स्वत:ला भाग्यवान समजतो.

- मोहन जगताप,

