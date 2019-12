सून आवडत नसल्यामुळे सासूकडून हत्या 

नालासोपरा : सून आवडत नसल्यामुळे सासूने झोपेतच तिच्या डोक्‍यात फ्लॉवरपाटने सात-आठ वेळा घाव घालून तिची हत्या केली. ही घटना रविवारी (ता. 15) वसईतील ओमनगरमध्ये घडली. सुनेच्या हत्येनंतर सासूने स्वतः पोलिस ठाण्यात जाऊन हत्येची कबुली दिली. दरम्यान, पोलिसांनी सासूवर गुन्हा दाखल करत तपासाला सुरुवात केली आहे. रिया माने (32) असे हत्या झालेल्या सुनेचे नाव असून आनंदी माने (48) असे आरोपी सासूचे नाव आहे. वसई पश्‍चिम येथील ओमनगरमधील इस्कोन हाईटस या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरील 401 या सदनिकेत उच्चशिक्षित माने कुटुंबीय राहते. सुनेचे सासरे दत्तात्रय माने हे वनखात्यात नोकरीला होते; तर त्यांची दोन्ही मुलेदेखील उच्चशिक्षित आहेत. यातील मोठा मुलगा रोहन याचा सहा वर्षांपूर्वी रियासोबत विवाह झाला. त्यांना सहा महिन्यांची एक मुलगीही आहे. रोहन हा इंजिनिअर; तर रिया ही नर्स होती. हे दोघेही 2013 पासून अमेरिकेत नोकरीनिमित्त राहत होते. 1 डिसेंबर रोजी ते आपल्या आई वडिलांना भेटण्यासाठी वसईत आले होते. दरम्यान रोहनचे लग्न झाल्यापासूनच त्याची पत्नी रिया ही त्याच्या आईला आवडत नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांचे छोट्या-मोठ्या कारणावरून वादविवाद होत होते. लग्नानंतर आपला मुलगा पत्नीच्या आहारी जाऊन आपल्यापासून दुरावला आहे. याचे दुःख आरोपी सासूच्या मनात खदखदत होते. दोन दिवसांपूर्वी नातीला उचलून घेण्यावरून सासू-सुनेत वाद झाला होता. दरम्यान आज (ता. 15) सकाळी रोहन व त्याचे वडील दत्तात्रय माने, सहा महिन्याची मुलगी घेऊन सकाळी फिरायला गेले होते. तेव्हा रोहनचा भाऊ आणि भावजय एका खोलीत झोपलेले; तर दुसऱ्या खोलीत रिया झोपली होती. हीच संधी साधून आरोपी सासूने फ्लॉवरपॉट घेऊन झोपेतच रियाच्या डोक्‍यात सात ते आठ वेळा आघात करून तिची हत्या केली. त्यानंतर सासू आनंदी हिने स्वतःच पोलिस ठाण्यात जाऊन सुनेच्या हत्येची कबुली दिली. सकाळच्या फेरफटक्‍यानंतर रोहन व दत्तात्रय माने घरी आल्यानंतर त्यांना ही घटना कळल्याचे त्यांनी पोलिसांना सांगितले. मुलगा आणि त्याचे कुटुंब खूप दिवसाने अमेरिकेवरून आल्याने आम्ही आनंदी होतो. आज सकाळी मुलगा व नातीसह बाहेर फिरायला गेलो होतो; मात्र फिरून घरी आलो, तर घरात पोलिस होते, त्यांनीच सांगितले की तुमच्या पत्नीने सुनेची हत्या केली आहे. हे ऐकून आम्हाला धक्काच बसला.

- दत्तात्रय माने, मृत सुनेचे सासरे. लग्नापासूनच मुलीची सासू तिला त्रास देत होती. माझी मुलगी तिला आवडत नव्हती म्हणून सासूने झोपेत तिची हत्या केली. ती जागी असती, तर मुलीने कधीच सासूचे घाव झेलले नसते. कारण तीही धिप्पाड होती.

- सुरेश बांगड, मृत रियाचे वडील सासूवर हत्येचा गुन्हा दाखल सकाळी 8 ते 9 च्या सुमारास आरोपी महिलेने पोलिस ठाण्यात येऊन सांगितले, की मी माझ्या सुनेवर वार केले आहेत, ती जखमी अवस्थेत बेडरूममध्ये आहे. तसेच मीही काही गोळ्या घेतल्या आहेत. त्यामुळे दोन पोलिस पाठवून खात्री केली असता जखमी सून रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. आम्ही तत्काळ जखमी सुनेला रुग्णालयात दाखल केले; मात्र डॉक्‍टरांनी तिचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर आम्ही सासू आनंदी माने हिच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल करून तिला अटक केले, अशी माहिती माणिकपूर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबळे यांनी दिली. web title : Murder by mother-in-law for not liking daughter-in-law

