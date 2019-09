सातवीतील विद्यार्थ्याकडून पैशांसाठी शिक्षिकेची हत्या

मुंबई - सातवीतील १२ वर्षांच्या विद्यार्थ्याने शिकवणी घेणाऱ्या शिक्षिकेची पैसे न दिल्याने झालेल्या भांडणातून घरात घुसून चाकूने वार करत हत्या केल्याची घटना गोवंडी येथील शिवाजीनगर परिसरात घडली. घटनेनंतर शिवाजीनगर पोलिसांनी मुलाची रवानगी डोंगरी येथील बालसुधारगृहात केली. आयशा अस्लम हुसैया (वय ३०) असे या मृत शिक्षिकेचे नाव आहे. गोवंडी परिसरातील शिवाजीनगर येथे राहणाऱ्या या शिक्षिकेचा घटस्फोट झाला होता. त्यांच्यासोबत एक मुलगा राहत असून, दुसरा मुलगा त्यांच्या पतीसोबत राहतो. आयशा यांच्या वडिलांनी मुलीच्या नावे सुरु केलेल्या संस्थेच्या शाळेत त्या शिक्षिका म्हणून नोकरी करत. त्यासोबतच त्या खासगी शिकवणीही घेत. आरोपी विद्यार्थीही त्यांच्याकडे शिकवणीसाठी यायचा. सोमवारी रात्री ८ वाजता शिकवणी सुटल्यावर आरोपी पुन्हा आयशा यांच्याकडे आला. शिकवणीच्या पैशावरून त्यांच्यात वाद झाला. त्यातूनच आरोपीने त्यांच्या पोट आणि पाठीवर हल्ला केला. त्यानंतर जखमी अवस्थेतील आयशा यांना शेजाऱ्यांनी शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांना आरोपीची रवानगी डोंगरी येथील बालसुधारगृहात केली.

