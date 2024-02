मुंबई

Palghar News: मध्यवैतरणा धरणावरील पुलं बनलाय खुन्यांना आंदण!

Dead bodies are being found regularly in this area. Blocking of vehicles on the bridge at night has happened. So this bridge is becoming a haven for criminals and murderers.परिसरात नियमित मृतदेह आढळून येत आहेत. रात्री अपरात्री पुलावर वाहने अडविण्याचे प्रकार ही घडले आहेत. त्यामुळे हा पुलं गुन्हेगार आणि खुण्यांसाठी आंदण ठरत आहे.