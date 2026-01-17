मुंबई

Malad Crime : परदेशी पर्यटकाने स्वतःवर चाकूने वार केल्याचा संशय; पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू

मढ येथील नामांकित रिट्रीट हॉटेलमध्ये धक्कादायक प्रकार
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालाड - नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेले व पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या मढ परिसरातील एका नामांकित रिट्रीट हॉटेलमध्ये मंगळवारी (दि. १४) सकाळी धक्कादायक व संशयास्पद घटना घडली. हॉटेलमध्ये मुक्कामासाठी आलेल्या एका परदेशी पर्यटकाने स्वतःवर चाकूने वार केल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

