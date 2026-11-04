नागपूरच्या शुभांगी यांना राजश्री लॉटरीत २१ लाखांचे बक्षीस

'राजश्री लॉटरी'च्या माध्यमातून नागपूरच्या शुभांगी कुंभे यांनी २१ लाख रुपयांचे बक्षीस जिंकले असून, त्यांच्या या यशामुळे कुटुंबात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘BookMyRajshree’ या प्लॅटफॉर्मद्वारे लॉटरीत सहभागी झालेल्या शुभांगी यांना बक्षिसाच्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) सुपूर्द करण्यात आला.राजश्री लॉटरीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शुभांगी यांना बक्षिसाची रक्कम डी.डी. स्वरूपात देण्यात आली. बक्षीस स्वीकारताना त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद स्पष्टपणे दिसून येत होता. या विजयामुळे शुभांगी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी हा क्षण विशेष ठरला आहे..मिझोरम स्टेट लॉटरी आणि गोवा स्टेट लॉटरीद्वारे संचालित राजश्री लॉटरीच्या वतीने शुभांगी यांचे या यशाबद्दल अभिनंदन करण्यात आले. त्यांचा हा विजय लॉटरीत सहभागी होणाऱ्या इतरांसाठीही उत्साहवर्धक ठरला आहे.डिजिटल माध्यमांमुळे लॉटरीत सहभागी होण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होत असून, ‘BookMyRajshree’ प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ग्राहकांना घरबसल्या सहभागी होण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. तुम्हीही या ॲपद्वारे आपले नशीब आजमावू शकता!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.