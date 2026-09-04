Nardave Irrigation Project Update : 20 वर्षांपासून रखडलेल्या नरडवे धरणाचा मार्ग मोकळा; 'या' गावांतील 152 कुटुंबांना मोठा दिलासा, मदत अन् पुनर्वसन विभागाकडून GR जारी

मुंबई : नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामाला पुन्हा चालना मिळणार आहे. प्रकल्पबाधित ५ गावांतील १५२ कुटुंबांना ६.८३ कोटी रुपयांचे स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान मंजूर झाले (Nardave dam project affected families) आहे. अनुदानाची ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. ही माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली..तालुक्यातील अतिशय महत्त्वाचा असलेला नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प गेल्या २० वर्षांपासून रखडला आहे. या प्रकल्पाचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनवर्सनाबाबत राज्य शासनाकडून तोडगा निघत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी या प्रकल्पाचे काम बंद पाडले होते. सन २०२३ पासून या धरण प्रकल्पाचे काम ठप्प आहे..जिल्ह्याचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी मार्च २०२५ मध्ये जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या समवेत बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी केली होती..715 Crore Jaigad Tawsal Bridge : मुंबईच्या 'सी लिंक'सारखा कोकणात उभा राहतोय 715 कोटींचा केबल पूल; जयगड खाडीवरून अनुभवता येणार निसर्गरम्य सूर्यास्त.या पॅकेजला जलसंपदामंत्र्यांनी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील पाच गावांमधील १५२ प्रकल्पबाधित कुटुंबांना स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी एकूण ६ कोटी ८३ लाख १ हजार ८८७ रुपये शासनाने मंजूर केले. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज मदत व पुनर्वसन विभागाने निर्गमित केला आहे. बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, त्यांना न्याय व वेळेत मदत मिळावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे..पाच गावे बाधितनरडवे प्रकल्पामुळे नरडवे, जांभळगाव, भैरवगाव, यवतेश्वर आणि दुगनगर ही पाच गावे बाधित झाली आहेत. ९६१ प्रकल्पबाधित कुटुंबांपैकी १५२ कुटुंबांनी स्वेच्छा पुनर्वसनाचा पर्याय स्वीकारला आहे. मंजूर अनुदानामध्ये घरांसाठी ६ कोटी ५५ लाख १५ हजार ७२० रुपये, जमिनीबाबत २७ लाख ८६ हजार १६७ रुपये अनुदानाचा समावेश आहे. नरडवे येथील ८४, जांभळगाव येथील १६, भैरवगाव येथील २, यवतेश्वर येथील ४ आणि दुगनगर येथील ४६ कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.