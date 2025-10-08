Navi Mumbai Airport Inauguration : नवी मुंबई विमानतळ उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान मोदींकडून दि.बा.पाटील यांचा विशेष उल्लेख, म्हणाले...

PM Modi highlights D.B. Patil’s contribution during Navi Mumbai Airport inauguration : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन आज(बुधवार) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी भाषणातून आपले विचार मांडताना पंतप्रधान मोदींनी लोकनेते दि.बा.पाटील यांचा उल्लेख करत, उपस्थितांची मनं जिंकल्याचे दिसून आले.
नवी मुंबई विमानतळास दि.बा.पाटील यांचे नाव दिले जावे अशी मागणी आहे आणि राज्य सरकारही त्यादृष्टीने सकारात्मक दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज या विमानतळाच्या उद्घाटन प्रसंगी खुद्द पंतप्रधान मोदींनी दि.बा.पाटील यांचा उल्लेख करून एकप्रकारे अप्रत्यक्षरित्या या मागणीस ग्रीन सिग्लच दिल्याचं बोललं जात आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘’आज या अतिशय महत्त्वाच्या क्षणी मी महाराष्ट्राचे सुपुत्र लोकनेते दि.बा.पाटील यांचेही स्मरण करतोय. त्यांनी समाजासाठी, शेतकऱ्यांसाठी ज्या सेवाभावाने काम केले. ते आपल्या सर्वांसाठी प्रेरणा आहे. त्यांचे जीवन सामाजिक जीवनात काम करणाऱ्यांना नेहमीच प्रेरणा देते राहिले.'’
तत्पूर्वी भाषणाच्या सुरुवातीस मोदी मराठीत म्हणाले, विजयादशमी झाली,कोजागिरी पौर्णिमाही झाली आणि आता दहा दिवासांनी दिवाळी तुम्हाला या सर्वासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. तसेच पुढे मोदी म्हणाले, मित्रांनो आज मुंबईची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपली आहे. मुंबईला आता आपले दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मिळाले आहे.
याशिवाय, हे विमानतळ या क्षेत्रास आशियातील सर्वात मोठ्या कनेक्टिव्हिटी हबच्य रूपात स्थापित करण्यात मोठी भूमिका निभावेल. आज मुंबईला पूर्णपणे अंडरग्राउंड मेट्रोही मिळाली आहे. यामुळे मुंबईत प्रवास अधिक सुलभ होईल. लोकांचा वेळ वाचेल. ही अंडरग्राउंड मेट्रो विकसित होणाऱ्या भारताचे जिवंत प्रतीक आहे. असंही मोदींनी यावेळी सांगितलं.
