Navi Mumbai: विमानतळ रस्त्यावर पादचाऱ्यांना प्रवेशबंदी, वाहतूक विभागाची अधिसूचना लागू

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणारा कळंबोली ते विमानतळ हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला असून, या मार्गावर वाहनांचा वेग अधिक असल्याने अपघातांचा धोका वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाळा स्पोर्टस् अकॅडमी ते कार्गो एअरपोर्ट प्रवेशद्वारा पर्यंतच्या रस्त्यावर सायकलस्वार आणि पादचाऱ्यांना प्रवेशबंदी केली आहे. .नवी मुंबई वाहतूक विभागाने याबाबतची अधिसूचना जाहीर केली असून, आजपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. कळंबोली वाहतूक शाखेने या मार्गावरील वाहतुकीचा आढावा घेऊन सायकलस्वार आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रवेशबंदीची शिफारस केली होती..Thane News: नव्या इमारतींच्या पाण्याला कात्री? ठाणेकरांचा गृहप्रवेश लांबण्याची शक्यता.या मार्गावरून वेगाने वाहने धावत असल्याने सायकलस्वार किंवा पादचाऱ्यांचा अपघात होण्याची शक्यता आहे. तसेच, विमानतळाच्या सुरक्षेला आणि वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असे वाहतूक शाखेने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. यामधून पोलिस, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका तसेच शासकीय आणि इतर अत्यावश्यक सेवांना वगळण्यात आले आहे..BMC स्वत:ला न्यायालयापेक्षा मोठी समजतेय? हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही Dia Mirzaचा Video गायबच; स्थायी समितीत खडाजंगी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.