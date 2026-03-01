मुंबई

Navi Mumbai: ऐरोलीत ‘नो पार्किंग’ फलक नाममात्र! रुग्णालयाबाहेर बेकायदा पार्किंग; रुग्ण, पादचारी आणि वाहतुकीला अडथळा

Airoli No-Parking: ऐरोलीत रुग्णालयाबाहेर बेकायदा पार्किंग होत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी होत असून नागरिकांचे हाल होत आहेत.
वाशी : ऐरोली सेक्टर ३ येथील नवी मुंबई महापालिकेच्या राजमाता जिजाऊ रुग्णालयाबाहेर ‘नो पार्किंग’चे फलक लावण्यात आले असतानाही वाहनचालकांकडून सर्रासपणे बेकायदा पार्किंग केले जात असल्याने वाहतुकीचा प्रश्न तीव्र झाला आहे. रुग्णालयात दिघा, रबाळे, गोठिवली व ऐरोली परिसरातील रुग्ण मोठ्या संख्येने उपचारासाठी येत असून, येथे प्रसूती विभाग तसेच आंतररुग्ण कक्ष सुरू असल्यामुळे दिवसभर गर्दी असते.

