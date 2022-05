नवनीत राणा अखेर 12 दिवसांनंतर तुरुंगातून बाहेर; 'लिलावती'कडे रवाना

By

मुंबई : खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांचा जामीन मंजूर झाला असून अखेर १२ दिवसांनंतर नवनीत राणा तुरुंगातून बाहेर आल्या आहेत. दरम्यान, नवनीत राणा यांची प्रकृती ठीक नसल्यानं त्यांना थेट लिलावती रुग्णालयात नेण्यात आलं आहे. यावेळी त्यांनी मीडियाशी बोलणं टाळलं आणि केवळ हात जोडून त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. (Navneet Rana finally released from jail after 12 days Departure to Lilavati Hospital)

खासदार नवनीत राणा यांची भायखळा येथील महिला कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. तर त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांची तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. दरम्यान, बोरिवली न्यायालयाने काल या दाम्पत्याला जामीन मंजूर केला त्यामुळं या दोघांची आज तुरुंगातून सुटका होणार होती. त्यानुसार कोर्टाचा जामिनाचा आदेश घेऊन पोलिसांची एक टीम भायखळा तर दुसरी टीम तळोजा तुरुंगाकडे रवाना झाली होती. त्यानंतर नवनीत राणा यांची तुरुंगातून सुटका झाली आहे. पण अद्याप रवी राणा यांच्या सुटकेची प्रक्रिया सुरु आहे.