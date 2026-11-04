Politics News: पक्ष कमजोर होत असल्याची भावना ; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या बैठकीतील सूर

मुंबई, : ‘‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) कमजोर होत आहे. वरिष्ठ नेत्यांमध्ये जे काय चालतंय ते आम्हाला खाली काहीच कळत नाही, ’’ अशी भावना पक्षाच्या नेत्यांनी आज आमदारांच्या बैठकीत व्यक्त केली..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व आमदारांची बैठक पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या शासकीय निवासस्थानी आज घेण्यात आली. पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील यांच्या सह बहुतांश आमदार या बैठकीस उपस्थित होते..बैठक सुरू होण्याआधी नेत्यांबरोबर चर्चा करताना सुनेत्रा पवार यांनी आजच्या बैठकीत राजकारणापेक्षा पक्षबांधणी आणि विकासावर भर देण्यास सांगितले. प्रदेशाध्यक्ष तटकरे यांनी यावेळी पक्षाच्या आमदारांनी पक्षसंघटनेच्या बांधणीबरोबरच राज्यातील भीषण दुष्काळाला कशा पद्धतीने तोंड द्यावे याबाबत मार्गदर्शन केले. .तसेच सर्व आमदारांनी दुष्काळी भागात दौरे काढून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, तसेच त्यांना शासकीय पातळीवर कशा पद्धतीने मदत करता येईल याबाबत प्रयत्न करावा, असे तटकरे यांनी यावेळी सांगितले. आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी पक्षाकडे असलेले अर्थ खाते पुन्हा मिळवण्यासंदर्भात प्रयत्न करावेत, अशी मागणी यावेळी केली. तर अनेक आमदारांनी महायुतीतील घटक पक्षांबाबत तक्रारी केल्या. .विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे असलेल्या मंत्र्यांच्या खात्यांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची कामे होत नसल्याच्या तक्रारी यावेळी बहुतांश आमदारांनी केल्या. त्यावर पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असे, तटकरे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.