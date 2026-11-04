मुंबई

Politics News: पक्ष कमजोर होत असल्याची भावना ; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या बैठकीतील सूर

Demand to Regain Finance Portfolio: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या बैठकीत पक्ष संघटना कमजोर होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. महायुतीतील घटक पक्षांकडून कामे होत नसल्याच्या तक्रारींसह दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही चर्चा झाली.
Sunetra Pawar chairs a meeting of NCP legislators in Mumbai.

Sunetra Pawar chairs a meeting of NCP legislators in Mumbai.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई, : ‘‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) कमजोर होत आहे. वरिष्ठ नेत्यांमध्ये जे काय चालतंय ते आम्हाला खाली काहीच कळत नाही, ’’ अशी भावना पक्षाच्या नेत्यांनी आज आमदारांच्या बैठकीत व्यक्त केली.

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Ajit Pawar
Parth Pawar
NCP
Sunetra Pawar