शरद पवार यांची प्रकृती ठणठणीत, रुग्णालयातून घरी परतले

मुंबई- ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. रविवारी (दि.3) सकाळी शरद पवार हे रुग्णालयातून घरी परतले. त्यांची प्रकृती ठणठणीत असून ते स्वतः गाडीतून उतरुन घरात गेले. त्यांना पोटात दुखत असल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर केलेल्या तपासणीमध्ये पित्ताशयाचा त्रास असल्याचे समोर आले होते. मंगळवारी रात्री उशिरा त्यांच्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. दरम्यान, येत्या काही दिवसांत त्यांच्यावर दुसरी शस्त्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले आहे.

प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने शरद पवार यांना आज रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यानंतर ते सिल्व्हर ओक या आपल्या निवासस्थानी आले. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांचे कुटुंबीयही उपस्थित होते.

पवार यांच्या पित्तनलिकेच्या मुखाशी असलेला खडा काढण्यात आला होता. शस्त्रक्रियेनंतर दोन ते तीन दिवस त्यांना डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले. त्यानंतर रुग्णालयातून त्यांना आज डिस्चार्ज देण्यात आला. दरम्यान, शरद पवार यांच्यावर येत्या 8 ते 10 दिवसांत आणखी एक शस्त्रक्रिया होणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली होती.

Sharad Pawar was checked upon by doctors today & his health is stable, he'll be discharged today. He has been advised rest for 7 days & after 15 days if all his health parameters are stable, surgery on his gall bladder will be performed: Maharashtra Min & NCP leader Nawab Malik pic.twitter.com/msptjHxIL2

— ANI (@ANI) April 3, 2021