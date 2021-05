शरद पवारांच्या हस्ते १०० घरांच्या चाव्या सुपूर्द

मुंबई: कॅन्सर रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी 'म्हाडा’च्या १०० घरांच्या चाव्या सुपूर्द करण्याचा कार्यक्रम रविवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते पार पडला. महाविकास आघाडी सरकारचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी उपक्रम म्हाडा हाऊसिंग अंतर्गत हाती घेतला होता. या उपक्रमाचा शुभारंभ आज झाला. यावेळी टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलचे प्रमुख डॉ. बडवे यांच्याकडे या चाव्या सुपूर्द करण्यात आल्या. शरद पवार यांनी चाव्या सुपूर्द करताना तेथे जितेंद्र आव्हाड आणि डॉ. बडवे यांच्यासह डॉ. श्रीखंडे, गृहनिर्माणचे सचिव श्रीनिवासन, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डिगीकर हेदेखील उपस्थित होते. (NCP Chief Sharad Pawar gives Keys of 100 flats to Tata Hospital under Mhada Housing Schemes for cancer patients relatives)

टाटा मेमोरियल रुग्णालय हे कॅन्सरच्या रुग्णांवर उपचार करण्यारं महत्त्वाचं हॉस्पिटल. या हॉस्पिटलमध्ये केवळ राज्यातूनच नव्हे तर संपूर्ण भारतातून कॅन्सरने ग्रासलेले रूग्ण येतात. या रुग्णांसोबत त्यांचे नातेवाईकही असतात. या नातेवाईकांची राहण्याची सोय नसल्याने आणि त्यांना खासगी निवासस्थान परवडत नाही. मग नाईलाजाने त्यांना मुंबईतील फुटपाथवर किंवा आडोशाला आश्रय घ्यावा लागतो. पण आता या रुग्णांच्या नातेवाईकांना 'म्हाडा'कडून घरे दिली गेली. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला.

काय आहे हा उपक्रम? (Scheme Details)

'म्हाडा'तर्फे देण्यात येणाऱ्या घरांच्या चाव्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलला सोपवण्यात आल्या. ३०० चौरस फूटांचे हे १०० फ्लॅट्स आहेत. या घरांच्या देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी टाटा मेमोरियल रूग्णालयाला देण्यात आली आहे. गृहनिर्माण विभाग व टाटा मेमोरियल रूग्णालय यांच्यामध्ये लवकरच तसा करार करण्यात येणार आहे.