राष्ट्रवादीच्या माजी प्रदेशाध्यक्षांची शिवसेना प्रवेशाची तारीख ठरली

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार भास्कर जाधव 13 सप्टेंबरला शिवसेनेत प्रवेश करणार हे निश्चित झाले आहे. भास्कर जाधव यांनीच याबाबतची घोषणा केली आहे. भास्कर जाधव शिवसेनेच्या वाटेवर असून ते लवकरच शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची माहिती यापूर्वीच प्रसिद्ध झाली होती. त्याला अखेर आज जाधव यांनी दुजोरा देत शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांची मातोश्री या निवासस्थानी त्यांचा शिवसेना प्रवेश होणार आहे. भास्कर जाधव यांच्या पक्षांतराने राष्ट्रवादीला कोकणात मोठा धक्का बसला आहे. मागील अनेक महिने जाधव शांत होते. पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष असताना देखील त्यांना पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत फारसे विश्वासात घेत जात नसल्याचे चित्र होते. नुकतीच त्यांनी उध्दव ठाकरे यांची भेट घेऊन परत शिवसेनेत येण्याची ईच्छा व्यक्त केली होते. जाधव हे मुळचे शिवसैनिकच होते.

