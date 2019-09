मुंबईत शरद पवारांच्या बंगल्याबाहेर पोलिस; राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना अडवले

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आज मुंबईमध्ये अंमलबजवाणी संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यलयात हजर होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. पण, मुंबईत जातान टोल नाक्यांवर त्यांच्या गाड्यांची अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला आहे. दरम्यान, शरद पवार यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी पोलिस मोठ्या प्रमाणावर दाखल झाले आहेत.

Mumbai: Joint CP Vinay Choubey and a team of police officers arrive at the residence of NCP Chief Sharad Pawar; He will visit ED office later today for ED investigation in the money laundering case, in which he has been named. pic.twitter.com/Ub7JMvsPE3

— ANI (@ANI) September 27, 2019