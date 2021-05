हा भेदभाव नाही दिसत का? नवाब मलिकांची संतप्त प्रतिक्रिया

By

मुंबई: तौक्ते चक्रीवादळाने (Cyclone Tauktae) सोमवारी महाराष्ट्राला (Maharashtra) झोडपल्यानंतर मंगळवारी गुजरातच्या (Gujarat) किनारपट्टीवर थैमान घातलं. तौक्ते चक्रीवादळामुळे गुजरातमध्ये प्रचंड नुकसान झाले. वादळामुळे राज्यात सात जणांचा मृत्यू झाला. वादळाने सौराष्ट्र, दीव आणि दमणसह अनेक भागांमध्ये नुकसान केलं. वादळी (Windy weather) वाऱ्यामुळे घरांवरील पत्रे उडाले. वीजपुरवठा (Power cut) खंडित झाला. गुजरातसारखीच परिस्थिती इतर राज्यांमध्ये झाल्याचे चित्र आहे. पण असे असताना पंतप्रधान मोदी केवळ गुजरातमधील काही बाधित भागांची हवाई मार्गाने पाहणी (Ariel Survey) करणार आहेत. ही गोष्ट विरोधकांना रूचलेली नाही. राज्याचे मंत्री व राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. (NCP Nawab Malik Angry on Pm Modi Only Gujarat Ariel Tour of Cyclone Tauktae damage)

महाराष्ट्रातही तौक्ते वादळ आले होते. मग महाराष्ट्राबाबत पंतप्रधान भेदभाव का करत आहेत? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला. "आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तौक्ते वादळाने नुकसान झालेल्या दीव-दमण आणि गुजरातचा हवाई दौरा करणार आहेत. महाराष्ट्रात तौक्ते वादळ येऊन नुकसान करुन गेले आहे. मग महाराष्ट्राचा दौरा पंतप्रधान का करत नाहीत? हा स्पष्टपणे होत असलेला भेदभाव दिसत नाही का?", असा संतप्त सवाल नवाब मलिक यांनी ट्वीट करत उपस्थित केला.

संजय राऊत काय म्हणाले...

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केवळ गुजरातमधील नुकसानीची पाहणाी करणार आहेत असं समजलं. कदाचित त्यांना वाटत असावं की महाराष्ट्राचे सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व संकटांशी सामना करण्यासाठी समर्थ आहे. सर्व संकटांशी सामना करणारे नेतृत्व म्हणजे उद्धव ठाकरे अशी पंतप्रधानांना खात्री पटली आहे असं वाटतंय. गुजरातमध्ये (भाजपचं) सरकार कमकुवत आहे. त्यामुळे त्यांनी फक्त तिथलाच दौरा करण्याचे निश्चित केले असावे", अशा शब्दात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचा समाचार घेतला.