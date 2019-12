राष्ट्रवादीच्या 'या' नगरसेविका ठरल्या ठाणे पालिकेच्या दुसऱ्या विरोधी पक्षनेत्या 

ठाणे : ठाणे महापालिकेत विरोधी पक्षनेतेपदी राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका प्रमिला केणी यांची निवड झाली असून गुरुवारी (ता. 19) झालेल्या महासभेत महापौर नरेश म्हस्के यांनी त्याची अधिकृत घोषणा केली. महापालिकेच्या इतिहासात केवळ दुसऱ्यांदाच एका महिलेला विरोधी पक्षनेतेपदाची संधी मिळाली आहे. ठाणे महापालिकेच्या 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रमिला केणी सर्वाधिक मतांनी निवडून आल्या होत्या. कोणतीही राजकीय पार्श्‍वभूमी व वारसा नसलेल्या केणी कळव्यातून 2012 मध्ये प्रथमच राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या होत्या. पती मुकुंद केणी यांच्यासोबत आधीपासूनच सामाजिक बांधिलकीचे काम करणाऱ्या केणी यांनी नगरसेवकपदाच्या पहिल्या वेळेपासून कळव्यातील मूलभूत समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. त्यांचे पती मुकुंद केणीही याच निवडणुकीत नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. 2017 च्या पालिका निवडणुकीत ठाणे महापालिकेतील सर्वोच्च मताधिक्‍याने (10,000) निवडून येण्याचा मान प्रमिला केणी यांनी पटकावला होता. राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रमिला केणींना विरोधी पक्षनेतेपद बहाल करत त्यांच्या कामाचा गौरव केला. तसेच राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी महिलांकरिता 50 टक्के पदांबाबत आखलेल्या धोरणाला खऱ्या अर्थाने न्याय दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.



