VIDEO : नदीत वीज वाहिनीवर अडकलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांची सुटका

By

मनोर: वैतरणा नदी काठचे (Vaitarana River) विजेचे खांब (Electrical Board) पडल्याने दुरुस्ती चे काम सुरू असताना वैतरणा नदीच्या पात्राच्या मध्यात विजवाहिन्यांवर अडकलेल्या कामगारांना (Workers) शुक्रवारी सायंकाळी साडे पाच वाजताच्या सुमारास एनडीआरएफ (NDRF) च्या जवानांकडून बाहेर काढण्यात आले आहे. शुक्रवारी सकाळ पासून नदीच्या प्रवाहातून (River water) मार्ग काढत दोन खांबांमध्ये विजवाहिनी जोडण्यासाठी पलीकडे नेण्याचे काम सुरू होते. मधुकर सातवी आणि प्रदीप भुयाळ असे रेस्क्यू केलेल्या कामगारांची नावे आहेत. (NDRF rescued workers who stuck in vaitarana river while electrical reparing-nss91)

हेही वाचा: Mumbai Train: लोकल सेवा सुरू करण्यासाठी 'या' पक्षाचे नियमभंग आंदोलन

नदी पात्रात विजवाहिन्यां वर अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी महावितरणचे उप कार्यकारी अभियंता संजय कोल्हे यांच्या कडून जिल्हा प्रशासनाला साकडे घालण्यात आले होते. उप जिल्हाधिकारी किरण महाजन यांनी तात्काळ एन डी आर एफ च्या पथकाला वैतरणा नदी किनारी पाठवून दिले होते.सायंकाळी साडे पाच वाजताच्या सुमारास राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन पथक वैतरणा नदी काठावर दाखल झाले होते.त्यानंतर रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू करण्यात आले होते.वैतरणा नदीच्या जोरदार प्रवाहात स्पीड बोट च्या साहाय्याने दोन कामगारांना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन पथकाच्या जवानांनी विजवाहिन्यांवर अडकलेल्या कामगारांना रस्सीच्या साहाय्याने बोटीत उतरवण्यात आले, त्यानंतर त्यांना नदी किनारी टाकवाहल गावच्या बाजूने उतरवण्यात आले.

मधुकर सातवी आणि प्रदीप भुयाळ असे रेस्क्यू केलेल्या कामगारांची नावे आहेत. दरम्यान नदी पात्रातून विजवाहिन्यां पलीकडे नेण्यासाठी एन डी आर एफ च्या पथकाचे जवान आणि स्पीड बोट ची मदत घेतली जात आहे. वैतरणा नदीला पुर आल्याने ढेकाळे फिडर ला वीजपुरवठा करणाऱ्या वीज वाहिन्यांचे खांब नदी काठी पडले होते.त्यामुळे नदीच्या प्रवाहात विजवाहिनी तुटून ढेकाळे फिडर चा वीजपुरवठा बुधवारी सायंकाळ पासून खंडित झाला आहे.