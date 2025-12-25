मुंबई

Navi Mumbai Traffic : नेरूळ स्टेशन परिसरात बेवारस वाहनांचा विळखा; प्रवाशांची पार्किंगसाठी कसरत

Nerul Station Parking Issue : नेरूळ रेल्वे स्थानक परिसरात बेवारस भंगार वाहने आणि अनधिकृत पार्किंगमुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत असून गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
नेरूळ : स्वच्छ, सुनियोजित आणि आधुनिक शहर म्हणून नवी मुंबईची ओळख आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका व सिडकोच्या नियोजनबद्ध कामकाजामुळे शहराने स्वच्छतेच्या शर्यतीत सातत्याने अव्वल स्थान पटकावले आहे. मात्र, या उजळ प्रतिमेला नेरूळ रेल्वे स्थानक परिसरातील बेवारस, भंगारात निघालेली वाहने आणि अनधिकृत पार्किंग यांमुळे गालबोट लागत आहे.

