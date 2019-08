महाड (बातमीदार) : येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या अभ्यास केंद्राचे उद्‌घाटन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ मुंबईचे विभागीय संचालक डॉ. इ. कृष्णराव यांच्या हस्ते झाले. यावेळी अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत अभ्यासक्रमासंबंधी मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करण्यात आले. या शिबिरासाठी मुंबईचे विभागीय संचालक डॉ. इ. कृष्णराव उपस्थित होते. या वेळी विद्यापीठामार्फत मोफत चालविण्यात येणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांविषयी चर्चा करण्यात आली. ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास होण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास विभागीय संचालक डॉ. इ. कृष्णराव यांनी व्यक्त केला. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. धनाजी गुरव यांनी या अभ्यास केंद्रातून विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यगुणांचा विकास होईल, असे सांगितले. महाड परिसरातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही सुवर्णसंधी असल्याचे मत इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाचे समन्वयक व महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य प्रा. राकेश सोनार यांनी व्यक्त केले. या मार्गदर्शन शिबिरासाठी १२० विद्यार्थी उपस्थित होते.

