मोठी बातमी : कोरोनाबाबतचे १० नवे नियम जारी, वाचा १५ एप्रिलपर्यंतची नवी नियमावली

मुंबई : महाराष्ट्रातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. पबमधली गर्दीमुळे कोरोना वाढतोय हे लक्षात घेत आता रात्री ८ नंतर पाच जणांनी एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मिशन बिगीन अंतर्गत हे आदेश १५ एप्रिल २०२१ पर्यंत लागू राहतील 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना रात्री ८ ते सकाळी ७ या दरम्यान एकत्र येण्यास मनाई आहे. रविवारपासून या नियमांची अंमलबजावणी होईल. नियमाचा भंग केल्यास १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल सागरी किनारे व उद्याने, बागा ही सार्वजनिक ठिकाणे रात्री ८ ते सकाळी ७ या वेळेत बंद राहतील. भंग केल्यास प्रती व्यक्ती १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल मास्क न घातलेला असल्यास त्या व्यक्तीस ५०० रुपये दंड, तर सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तीस १००० रुपये दंड सर्व सिंगल स्क्रीम आणि मल्टीप्लेक्समधील चित्रपटगृहे, मॉल्स, सभागृहे, उपाहारगृहे रात्री ८ ते सकाळी ७ बंद राहतील. मात्र या वेळात टेक होम डिलिव्हरी सुरु राहील. याचा कुणी भंग केल्यास सबंधित चित्रपटगृह, मॉल, उपाहारगृह, हॉटेल हे कोविड २०१९ साथ असेपर्यंत बंद करण्यात येईल. सबंधित आस्थापनेला दंडही ठोठावण्यात येईल. कुठलेही सामाजिक, धार्मिक , राजकीय कार्यक्रम, मेळावे यांना परवानगी नाही. सभागृह किंवा नाट्यगृहे या कारणांसाठी उपयोगात आणता येणार नाही. कोविड रुग्ण असल्याबाबत संबंधित स्थळी दरवाज्यावर १४ दिवसांसाठी सुचना फलक लावण्यात येईल. गृह विलगीकरण शिक्काही रुग्णाच्या हातावर मारण्यात येईल. खासगी आस्थापने ( आरोग्य व आवश्यक सेवा वगळून) ५० टक्केपर्यंत कर्मचारी उपस्थित ठेवता येतील. तर शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना त्यांचे विभाग किंवा कार्यालय प्रमुख कोविड परिस्थिती विचारात घेऊन उपस्थितीबाबत कर्मचारी संख्या निश्चित करतील. उत्पादन क्षेत्र मात्र पूर्ण क्षमतेने काम सुरु ठेवू शकते. शासकीय कार्यालयांतील गर्दी कमी करण्यासाठी अभ्यागत नागरिकांना अगदी आवश्यक आणि तत्काळ कामांसाठीच प्रवेशाची परवानगी देण्यात येईल. बैठका आदि कामासाठी निमंत्रित केले असल्यास विशेष प्रवेश पास कार्यालयामार्फत दिला जाईल हे कार्यालय किंवा विभाग प्रमुखाने पाहावे सर्व धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनाने दर तासाला कमाल किती भाविक असावेत ते निश्चित करावे. त्या ठिकाणी वावरण्यास पुरेशी जागा व आरोग्याचे नियम पाळले जात आहेत किंवा नाहीत ते सुनिश्चित करावे. ऑनलाईन आरक्षणावर भर द्यावा. अत्यंत गंभीर : मुंबईत अक्षरशः मिनिटा-मिनिटाला आढळतायत पॉझिटिव्ह रुग्ण, पायाखालची जमीन सरकावणारा रिपोर्ट घरातल्या कोरोना रुग्णाची जबाबदारी डॉक्टरांची वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांना घरीच ठेवून त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत. मात्र असे रुग्ण बाहेर फिरतात हे आढळून आले आहे. त्यामुळे सरकारने नव्या नियमानुसार आता असे रुग्ण बाहेर आढळल्यास ती जबाबदारी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांची असेल असा निर्णय घेतला आहे.

