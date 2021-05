मुंबईतील लसीकरणासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची बातमी

मुंबई: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या (corona wave) पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये लसीकरणाबद्दल मोठ्या प्रमाणावर जागरुकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिक मोठ्या संख्येने लसीकरण करुन घेत आहेत. पण सध्या लसींची मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये मोठी तफावत आहे. (vaccination) नागरिक लसीकरणासाठी तयार आहेत. पण तितक्या प्रमाणात लसीच उपलब्ध होत नाहीयत. (next two vaccination is closed in mumbai)

त्यामुळे अनेकवेळा नागरिकांना लस केंद्रावर येऊन विनालस माघारी फिरावे लागतेय. लसींच्या याच तुटवड्यामुळे राज्य सरकारने १८ ते ४४ वयोगटाचे लसीकरण स्थगित केले आहे. व त्या वयोगटाच्या लसी ४५ वर्षापुढील नागरिकांकडे वळवल्या आहेत. कोव्हॅक्सिन असो कोव्हिशिल्ड या लसींचे दुसरे डोस उपलब्ध होत नाहीयत. त्यामुळे नागरिकांची चिंता वाढतेय.

आता सरकारने ज्यांचा लसींचा दुसरा डोस आहे, त्यांना प्राधान्य द्यायचे ठरवले आहे. दरम्यान उद्या आणि परवा मुंबईत लसीकरण बंद राहणार आहे. आम्ही सूचित करू इच्छितो की १५ व १६ मे, २०२१ रोजी लसीकरण प्रक्रिया बंद ठेवण्यात येत आहे. लसीकरणाविषयी पुढील माहिती आपल्याला लवकरच कळवण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.