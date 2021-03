Breaking - सचिन वाझे यांना NIA ने केली अटक; हिरेन प्रकरणी 12 तासांच्या चौकशीनंतर कारवाई

मुंबई - मनसुख हिरेन प्रकरणी पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. तब्बल 12 तास चौकशी केल्यानंतर सचिन वाझेंना एनआयएने अटक केली आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अॅण्टालिया निवासस्थाना समोर स्फोटकांनी सापडलेल्या स्कॉर्पीओ गाडी प्रकरणात ही महत्वाची अटक मावली जात आहे. जी गाडी अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडली. तिचे मालक मनसुख हिरेन यांना वाझे हे आधीपासून ओळखत होते. संबधित गाडी ही वाझे यांच्याजवळ होती असे आरोप वाझेंवर होते. तर पाच तासांच्या चौकशीनंतर दहशतवाद विरोधी पथकाचे श्रीपाद काळे व गुन्हे शाखेचे ACP नितीन अलकनुरे NIA कार्यालयातून बाहेर पडले.

अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यांच्या अटकपूर्व जामिनावर 19 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता त्यांची अटक झाली आहे. मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणी सचिन वाझेंनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांची अटक निश्चित मानली जात होती.

NIA arrests Mumbai police officer Sachin Vaze in connection with its investigation into the recovery of explosives from a car parked near Mukesh Ambani's house in Mumbai https://t.co/6AZvHH6rz2

— ANI (@ANI) March 13, 2021