सचिन वाझे प्रकरणात NIAची मोठी कारवाई

सध्या महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या सचिन वाझे प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणेने मोठी कारवाई केली आहे. सचिन वाझे यांच्या मुंबईच्या CIUच्या ऑफिसमधून NIAने लॅपटॉप, मोबाईल फोन्स आणि काही कागदपत्रे हस्तगत केल्याचे वृत्त एएनआय वृत्तसंस्थेने मुंबई पोलीसांच्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिलं आहे. एनआयएने काल रात्री उशिरा ही कारवाई केली. तसेच, या प्रकरणात सीआययुच्या ५ अधिकाऱ्यांचा आणि क्राईम ब्रँचच्या दोन अधिकाऱ्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला. अंबानी यांच्या घराजवळ आढळलेली स्कॉर्पियो कार ही चोरीची नसून ती कार सचिन वाझे राहत असलेल्या सोसायटीतच पार्क करण्यात आली असल्याची माहिती एएनआयच्या तपासात उघड झाली होती. त्यानंतर एनआयएने ही महत्त्वपूर्ण कारवाई केली.

अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेल्या स्कॉर्पियो कारप्रकरणी तपास करताना ठाण्यातील दुकानदाराची डायरी, रेकॉर्ड्स, सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्यात आले होते. त्या वस्तू गुन्हे शाखेच्या रेकॉर्डवर नसल्याची खळबळजनक माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे तपासाच्या नावाखाली वाझे यांनी पुरावे नष्ट केले का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यामुळेच एनआयने वाझे यांच्या मुंबईतील ऑफिसची झाडाझडती घेतली आणि त्यांच्या ऑफिसमधून लॅपटॉप, मोबाईल फोन्स आणि काही कागदपत्रे हस्तगत केली.

NIA officials seized a laptop, mobile phones and some documents from Sachin Waze's office at Mumbai Police CIU last night. NIA has recorded statements of 5 CIU personnel and 2 Crime Branch personnel so far: Mumbai Police sources

