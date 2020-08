सुशांतसिंह प्रकरणी शिवसेनेची कोंडी करण्याचा नितेश राणेंचा प्रयत्न; मंत्री अनिल परब यांचे ट्वीट केले शेअर

मुंबई - सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरण सीबीआयकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोवपण्यात आले आहे. सीबीआयकडे हे प्रकरण गेल्या नंतर या प्रकरणातील प्रत्येकवेळी नवीन अपडेट समेोर येत आहे. सुशांतच्या घरी त्या रात्री कोणतीही पार्टी झाली नसल्याचा दावा करणाऱ्या एका महिलेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये 13 जूनच्या रात्री कोणतीही पार्टी झाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही महिला सुशांतची शेजारी आहे.

या महिलेचा व्हिडिओ भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी शेअर केला आहे. त्यासोबत त्यांनाी परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे एक जुने ट्वीट देखिल सोबत पोस्ट केले आहे. या महिलेचा हा व्हिडीओ खरा असेल तर अनिल परब यांनी या ट्वीटमध्ये सुशांतच्या घरी पार्टी झाल्याचा दावा केला आहे. परब यांना या बाबत माहिती कुठून मिळाली. त्यांनी ती माहिती सीबीआय ला दिली आहे का? ्असे प्रश्न ट्वीट करून नितेश यांनी उपस्थित केले आहे. नितेश यांनी शिवसेनेतील जुने नेतेच अदित्य यांचे करियर उध्वस्त करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. अनिल परब यांच्या या ट्वीटमुळे नितेश राणेंनी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचे आक्रमक प्रय्तन सुरू केल्याचे दिसत आहे.

What party is this Min Anil Parab talking about here.. what does he know? Where did this party happen? Who all were there? Shudnt he share this with CBI?

So all that buzz abt the old guard ensuring Baby penguin n teams career is finished is very true! pic.twitter.com/ZkqL95whU8

— nitesh rane (@NiteshNRane) August 22, 2020