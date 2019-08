शिवसेनेतून कोणी फोन केला नाही, आणि केला असला तरी...- बाळा नांदगांवकर

मुंबई : कोहिनूरप्रकरणी ईडीने मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना नोटीस पाठविल्यानंतर शिवसेनेतून कोणी फोन केला नाही आणि केला असला तरी तुम्हाला सांगणार नाही असे मनसेचे नेते आणि माजी आमदार बाळा नांदगावकर यांनी म्हटले आहे. राज यांना नोटीस आल्यानंतर मनसेचे कार्यकर्ते चांगलेच संतप्त झाले असून राज्यभर आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र मनसेचे या मुद्यावर काहीसे नरमाईचे धोरण स्वीकारलेले दिसते. राज यांना नोटीस पाठविल्यानंतर आज नांदगावकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मनसेची भूमिका स्पष्ट केली. ""पोलिसांना आमचं सहकार्य आहे मात्र पोलिसांनी ही आम्हाला सहकार्य करावे. आज राजकीय पक्षाचे सगळे नेते आमच्यासोबत आहे. शिवसेनेतून कोणी फोन केला नाही केला असला तरी मी सांगणार नाही असेही नांदगावर यांनी सांगितले. वंचित आघाडीचे ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मला जे सांगितलं होतं ते मी राज साहेबांना ही सांगितलं होतं. ईव्हीएम बाबत येत्या 21 तारखेचा मोर्चा होता तो पुढे ढकलला असल्याचेही नांदगावकर यांनी सांगितले.

Web Title: no any phone calls from shivena says MNS leader Bala nandgoankar