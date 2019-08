एवढे मोठे स्थानक; पण प्रवाशांना उभे राहण्याची शिक्षा 

मुंबई : मध्य रेल्वेमार्गावरील अनेक स्थानकांत प्रवाशांसाठी आसने मंजूर होऊनही त्याबाबतची कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनससह (सीएसएमटी) अनेक स्थानकांत प्रवाशांना उभे राहण्याची वा जमिनीवर बसण्याची ‘शिक्षा’ मिळत आहे.



सीएसएमटीहून कसारा, कर्जत वा खोपोलीकडे लोकल गेल्यानंतर पुढील गाडी अर्धा ते पाऊण तासाने रवाना होते. त्यामुळे प्रवाशांना तेवढा वेळ उभे राहून लोकलची प्रतीक्षा करावी लागते. प्रवाशांची समस्या लक्षात घेऊन सीएसएमटीमध्ये विविध प्रकारची ८० आसने जुलैमध्ये मंजूर करण्यात आली होती. परंतु, आतापर्यंत फक्त १० बाकडी बसवण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना खांबांच्या खाली पोलादी पाईपवर बसून लोकलची वाट पाहावी लागत आहे.



मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी ७३ स्थानकांत एकूण १५०० स्टीलची आसने बसवण्याचा निर्णय घेतला. टेकण्याची सोय असलेल्या १० आसनांचा संच, टेकू नसलेल्या चार आसनांचा संच आणि टेकू असलेल्या चार आसनांचा संच अशी बैठक व्यवस्था केली जाणार आहे. मध्य रेल्वेच्या स्थानकांत फलाटांवर आसने नसल्यामुळे महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. लोकल विलंबाबाबत उद्‌घोषणा होत नाही. रविवारी मेगाब्लॉकच्या दिवशी लोकल फेऱ्या बंद असल्यामुळे हार्बर मार्गावरील प्रवाशांची सर्वाधिक गैरसोय होते.

- सुभाष गुप्ता, अध्यक्ष, रेल यात्री प्रवासी संघ

