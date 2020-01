ड्रायव्हिंग स्कूलमधील गैरप्रकारांना चाप

मुंबई, ता. २ : नवीन केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्यातील मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलच्या चालकांना आता सर्व प्रकारची माहिती ऑनलाईन भरावी लागेल. त्यामुळे नवीन वाहनचालकांच्या कौशल्य चाचणीत पारदर्शकता येईल; तसेच गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे.

मोटार ड्रायव्हिंगच्या स्कूलच्या माध्यमातून नवीन वाहनचालक परवाना काढण्यासाठी ‘रिफ्रेशर कोर्स’ (कौशल्य चाचणी) अनिवार्य असतो. त्यासाठी क्र. ५ आणि ५ अ हे फॉर्म भरावे लागतात. या प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचे बोलले जाते. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी आणि मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलचालकांचे लागेबांधे असल्याने नवीन वाहन चालकाची चाचणी न घेताच परवाना दिला जातो, असे आरोपही केले जातात. आता नव्या मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे राज्य परिवहन विभागाने मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलच्या चालकांना ऑनलाईन माहिती भरणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे नवीन वाहनचालकांचे कौशल्य चाचणी अर्जही ऑनलाईन भरावे लागणार आहेत. त्यासाठी आरटीओ कार्यालयांनी प्राधिकृत केलेल्या मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलना ऑनलाईन युजर आयडी दिले जातील. सारथी ४.० प्रणालीवर क्र. ५ आणि ५ अ या नमुन्यांत अर्ज भरणे अनिवार्य असेल. या बदलामुळे मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलचे कामकाज पारदर्शक होईल आणि गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा विश्‍वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलची माहिती ऑनलाईन भरण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना केंद्राने प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल.

- शेखर चन्ने, राज्य परिवहन आयुक्त.

Web Title: no irregularity will be at driving school