ShivSena : शिवतीर्थासाठी शिवसेना हायकोर्टात! उद्या होणार सुनावणी

नवी दिल्ली : दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेला अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळं आता शिवसेनेनं मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. शिवसेनेकडून यावर तातडीनं सुनावणी व्हावी अशी विनंती केली होती. पण तातडीनं सुनावणी न घेता उद्या यावर सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं मान्य केलं आहे. त्यामुळं आता हायकोर्टाच्या निर्णयानंतरच शिवसेनेचा दसरा मेळावा कुठे होणार? यावर शिक्कामोर्तब होईल. (No permission yet for Dussehra Melava Shiv Sena rushes to Mumbai High Court)

या याचिकेत शिवसेनेनं म्हटलं की, गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवतीर्थावर दसरा मेळाव्याचं आयोजन केलं जातं. तो शिवसेनेचा हक्क आहे त्यामुळं शिवसेनेचा दसरा मेळावा तिथं व्हावा यासाठी मुंबई पालिकेला कोर्टानं आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

याबाबत माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटलं की, "आता तुम्ही आमच्याकडे कुठला पर्यायच ठेवलेला नाही. मुंबई महानगर पालिका आणि त्यांचे आयुक्त इक्बाल चहल हे सध्या प्रचंड दबावाखाली काम करत असल्याचं दिसत आहे, लोकांना हे कळत आहे. यापूर्वी शिवसेनेकडून आमदार म्हणून नव्हे तर शिवसेनेचा विभागप्रमुख म्हणून परवानगीसाठी अर्ज केला जात होता"

पण कायदा-सुव्यवस्था बिघडलचं पाहिजे, शिवसैनिकाला उचकवण्यासाठी अनेक पर्याय झाले, पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळं दसरा मेळाव्याला शिवसैनिकाचा गळा दाबायचा त्यानंतर तो चिडून उठेल मग त्याला तुरुंगात टाकायचं आणि त्यानंतर त्याला बाहेरच काढायचं नाही, असे यांचे सगळे मनसुबे आम्हाला कळत आहेत आणि लोकांनाही कळत आहे, अशा शब्दांत पेडणेकर यांनी शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली.