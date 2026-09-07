मुंबई

Thane News : सण उत्सवात ध्वनीप्रदुषण व अश्लीतेला थारा नको; डॉ. महेश बेडेकर यांचे राज्यातील नागरिकांना खुले पत्र

ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा केवळ एखाद्या विशिष्ट सणापुरता मर्यादित नसून वर्षभर आयोजित होणाऱ्या सार्वजनिक जयंती, मिरवणुका, धार्मिक कार्यक्रम आणि अन्य समारंभांशी संबंधित आहे.
Noise Pollution

Noise Pollution

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सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे - परंपरा आणि उत्सव जपताना त्यांचे स्वरूप समाजातील सर्व घटकांना त्रासदायक ठरणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत, ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा केवळ एखाद्या विशिष्ट सणापुरता मर्यादित नसून वर्षभर आयोजित होणाऱ्या सार्वजनिक जयंती, मिरवणुका, धार्मिक कार्यक्रम आणि अन्य समारंभांशी संबंधित असून सण उत्सव साजरे करताना त्यात ध्वनिप्रदूषण व अश्लीलतेला थारा देण्यात येवू नये, असे आवाहन डॉ. महेश बेडेकर यांनी राज्यातील नागरिकांनी खुल्यापत्राद्वारे केले आहे.

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