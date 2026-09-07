Thane News : सण उत्सवात ध्वनीप्रदुषण व अश्लीतेला थारा नको; डॉ. महेश बेडेकर यांचे राज्यातील नागरिकांना खुले पत्र

ठाणे - परंपरा आणि उत्सव जपताना त्यांचे स्वरूप समाजातील सर्व घटकांना त्रासदायक ठरणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत, ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा केवळ एखाद्या विशिष्ट सणापुरता मर्यादित नसून वर्षभर आयोजित होणाऱ्या सार्वजनिक जयंती, मिरवणुका, धार्मिक कार्यक्रम आणि अन्य समारंभांशी संबंधित असून सण उत्सव साजरे करताना त्यात ध्वनिप्रदूषण व अश्लीलतेला थारा देण्यात येवू नये, असे आवाहन डॉ. महेश बेडेकर यांनी राज्यातील नागरिकांनी खुल्यापत्राद्वारे केले आहे..पुण्यातील विश्वानंद बापट यांनी ध्वनीप्रदूषण आणि सार्वजनिक उत्सवांदरम्यान सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केल्याबद्दल खुलेपत्रात त्यांचे आभार मानण्यात आले आहेत. डॉ. यशवंत ओक, श्रीमती सुमेरा अन्दुतअती, डॉ. कल्याणी मांडके तसेच उल्हासनगरच्या कै. सरिता खानचंदानी यांच्यासह अनेक नागरिकांनी या विषयावर वेळोवेळी आवाज उठविल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. सामाजिक माध्यमांमुळे हा विषय व्यापक चर्चेत आला असल्याचे पत्रात म्हटले आहे..ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा केवळ एखाद्या विशिष्ट सणापुरता मर्यादित नसून वर्षभर आयोजित होणाऱ्या सार्वजनिक जयंती, मिरवणुका, धार्मिक कार्यक्रम आणि अन्य समारंभांशी संबंधित असल्याचे खुलेपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंपरा आणि उत्सव जपताना त्यांचे स्वरूप समाजातील सर्व घटकांना त्रासदायक ठरणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.ध्वनिप्रदूषणाचा मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणामध्वनीप्रदूषणाचा मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. मोठ्या आवाजामुळे श्रवणशक्तीवर परिणाम, कानात सतत आवाज येणे, झोपेचा त्रास, थकवा, एकाग्रता कमी होणे, चिडचिड, तणाव आणि चिंता यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. तसेच रक्तदाब आणि हृदयाच्या गतीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि गर्भवती महिला हे ध्वनीप्रदूषणासाठी अधिक संवेदनशील घटक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे..सार्वजनिक कार्यक्रमातील अश्लीलतेवर आक्षेप५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या उत्सवातील अश्लील हावभाव आणि नृत्याच्या सादरीकरणावरही खुलेपत्रातून आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सर्व वयोगटातील नागरिक उपस्थित असताना अशा प्रकारचे सादरीकरण समाजमनावर विपरीत परिणाम करू शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकारांना वेळीच विरोध झाला नाही, तर संस्कृती आणि उत्सवाच्या नावाखाली अशा कार्यक्रमांना प्रोत्साहन मिळण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..प्रशासनासोबत समाजाचीही जबाबदारीडॉ. महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१०च्या संदर्भातील न्यायालयीन निर्णयाचा उल्लेख करत, उत्सवांमध्ये नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी केवळ प्रशासनाची नसून समाजाचीही आहे, असे खुलेपत्रात म्हटले आहे. उत्सवांमधील बदललेले स्वरूप आणि वाढता धिंगाणा बहुतांश नागरिकांना मान्य नसतानाही भीती अथवा दडपणामुळे अनेकजण मौन बाळगतात. सामाजिक बदल हा समाजाच्या सक्रिय सहभागातूनच घडतो. महाराष्ट्राची शेकडो वर्षांची सांस्कृतिक परंपरा, आनंद देणारे सण आणि समाजाला एकत्र बांधून ठेवणारे उत्सव सुसंस्कृत, संयमी आणि इतरांना त्रास न होईल अशा पद्धतीने साजरे करण्यासाठी सुजाण नागरिकांनी एकत्र यावे, असे आवाहन खुलेपत्रातून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.