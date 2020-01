ठाण्यातही साकारणार आता फ्लोअर गार्डन 

ठाणे : देशातील अनेक शहरांमध्ये ठराविक थीम तयार करुन उद्याने विकसित केली जात आहेत. त्याच धर्तीवर ठाण्यातही फ्लोअर; तसेच बॉटीनिकल गार्डन विकसित केले जाणर आहे. नुकत्याच झालेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी नाशिक, कोलकाता, उटी या ठिकाणी प्लोअर गार्डन आणि बॉटीनिकल गार्डन तयार करण्यात आलेली आहेत. त्याच पद्धतीने आता ठाण्यातही फ्लोअर गार्डन विकसित करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. याबाबत मंगळवारी झालेल्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. या उद्यानाचा फायदा बॉटीनिकलच्या विद्यार्थ्यांसह नागरिकांनाही मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. या उद्यानासाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडून मोठे उद्यान उभारण्यासाठी आवश्‍यक त्या जागेचा शोध आता घेतला जात आहे. ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाची बैठक मंगळवारी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी सदस्य नम्रता भोसले यांनी बॉटीनिकल गार्डनचा मुद्दा उपस्थित केला. कोलकाता, उटी, नाशिक आदींसह देशाच्या बहुतेक मेट्रोपॉलिटन शहरामध्ये अशा पद्धतीने उद्याने विकसित होत आहेत. परंतु ठाण्यात दरवर्षी वृक्षवल्लीच्या निमित्तानेच ठाणेकरांना अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या जातीच्या आणि फुले पाहण्याची संधी मिळते आहे. महापालिकेच्या या प्रदर्शनाला दरवर्षी हजारो नागरिक उपस्थित राहत असतात. मात्र आता प्रदर्शन भरविण्याच्या ऐवजी सर्व झाडे एकाच ठिकाणी ठण्यातील नागरिकांना पाहण्यासारखे ठिकाण निर्माण होणे आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यटनस्थळ म्हणून विकास

असे उद्यान तयार झाल्यास पर्यटनस्थळ म्हणूनही हे उद्यान म्हणून नागरिकांना त्याचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच बॉटीनिकल क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना येथे प्रत्यक्षात अभ्यास करण्याची संधीदेखील उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घोडबंदर परिसरातील मुल्ला बाग येथील उद्यानाच्या एका विभागामध्ये हे उद्यान विकसित करता येणार असल्याचा अभ्यास केला जाणार आहे.

