COVID19 : राज्यातील कोरोनाबाधितांचा आकडा हजारीपार

मुंबई : आज राज्यात 150 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. यामुळे राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची संख्या 1018 झाली आहे. आज राज्यात 12 करोना बाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यू झालेल्या कोव्हीड बाधित रुग्णांमध्ये इतरही आजार आढळले आहेत. आज झालेल्या मृत्यूपैंकी 6 मुंबईत, 3 पुण्यात तर प्रत्येकी 1 मृत्यू नागपूर, सातारा आणि मीरा भाईंदर येथे झाला आहे. राज्यातील 79 करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी राज्यात झालेल्या 12 मृत्यूंपैकी आज सकाळी मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असणा-या एका 67 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू ससून रुग्णालयात झाला. त्यांनी परदेश प्रवास केलेला नव्हता. आज सकाळी मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असणा-या एका 65 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू ससून रुग्णालयात झाला. त्यांनी परदेश प्रवास केलेला नव्हता. आज सकाळी मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि मूत्रपिंडाचा आजार असल्याने डाएलिसिसवर असणा-या एका 67 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू ससून रुग्णालयात झाला. त्यांनी परदेश प्रवास केलेला नव्हता. काल संध्याकाळी मधुमेह असणा-या एका 68 वर्षीय पुरुषाचा इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे मृत्यू झाला. मुंबईतील एका 72 वर्षीय महिलेचा आज सकाळी के ई एम रुग्णालयात मृत्यू झाला.या महिलेला उच्च रक्तदाब आणि हायपोथायरॉडिझमचा त्रास होता. फुप्फुसाचा क्षयरोग असणा-या एका 48 वर्षीय महिलेचा 4 एप्रिल रोजी मुंबईतील बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयात मृत्यू झाला. हिरा कंपनीत काम करणा-या एका 55 वर्षीय कामगाराचा काल संध्याकाळी मुंबईतील एका खाजगी रुग्णालयात मृत्यू झाला. मधुमेह, उच्च रक्तदाब असणा-या एका 67 वर्षीय पुरुषाचा काल मुंबई पोर्ट हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला. त्यांची बायपास शस्त्रक्रिया झालेली होती. बोरिवली येथील 66 वर्षीय पुरुषाचा काल संध्याकाळी मुंबईतील खाजगी रुग्णालयात मृत्यू झाला. मीरा भाईंदर येथील 60 वर्षीय पुरुषाचा बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयात आज मृत्यू झाला. आग्रीपाडयातील मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असणा-या 68 वर्षीय पुरुषाचा मुंबईत मृत्यू झाला. सातारा येथील जिल्हा रुग्णालयात एका 63 वर्षीय पुरुषाचा काल सकाळी मृत्यू झाला. हा रुग्ण अमेरिकेहून आला होता.कोविड 19 मुळे राज्यात झालेल्या मृत्यूंची संख्या आता 64 झाली आहे.

