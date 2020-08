लॉकडाऊनमुळे मोबाईल कंपन्यांनी ग्राहक गमावले; शहरी भागात घट, ग्रामीणमध्ये मात्र वाढले नवे कनेक्शन

मुंबई : लॉकडाऊन काळात मोबाईल कंपन्याच्या उत्पन्नासोबत ग्राहकांची संख्याही घटली आहे. देशात मे महिन्यात मोबाईल सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांच्या संख्येत एक कोटीने घट होऊन ती संख्या 63.7 कोटीवर आली आहे. एप्रिल महिन्यात मोबाईल सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 64.7 कोटी एवढी होती. मात्र, ग्रामीण भागात मोबाईल ग्राहकाच्या संख्येत या काळात भर पडली आहे. ट्रायच्या आकडेवारीवरुन हे चित्र समोर आले आहे. लॉकडाऊनमध्ये सुरुवातीच्या चार महिन्यात शहरी भागात मोबाईल ग्राहकांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. मात्र, ग्रामीण भागात ही संख्या वाढली आहे. ग्रामीण भागात मे महिन्यात 52.2 कोटींवरुन ग्राहक संख्या 52.5 कोटीवर गेली आहे. मार्च महिन्यात ही संख्या 51.1 कोटी एवढी होती. ग्रामीण भागात टेलिफोन घनता एप्रिलच्या तुलनेत मे महिन्यात 58.8 टक्क्यावरुन 59.2 टक्क्यावर आली आहे. तर, मे महिन्यात देशातील एकुण ग्राहकांपैकी शहरी भागाचा वाटा 58.8 टक्के तर ग्रामीण भागाचा वाटा 45.1 टक्के एवढा होता. जिओने कमावले; एयरटेल, वोडाफोनने गमावले...



संपुर्ण लॉकडाऊन काळात भारती आणि वोडाफोनच्या तुलनेत रिलायन्स जिओने मोठ्या प्रमाणात ग्राहक जोडण्यात यश मिळवले आहे. मे महिन्यात 36.5 लाख ग्राहक जोडले. तर, एयरटेल आणि वोडाफोन कंपनीने या महिन्यात अनुक्रमे 47.4 लाख आणि 47.2 लाख ग्राहक गमावले आहेत. एप्रिलमध्ये रिलायन्स जिओने 15.7 लाख नवे ग्राहक जोडले. तर, एयरटेल आणि वोडाफोनने या महिन्यात प्रत्येकी 45.1 आणि 52.7 ग्राहक गमावल्याची माहिती ट्रायच्या अहवालात देण्यात आली आहे. स्थलांतराचा फटका... लॉकडाऊनमध्ये शहरातील मजूर, कामगार कोव्हिड संसर्गाच्या भितीमुळे आपल्या गावी परतले. त्याचा फटका मोबाईल कंपन्यांना बसला. अनेकांनी आपले नंबर निष्क्रिय केल्यामुळे मोबाईल कंपन्यांचे शहरी ग्राहक कमी झाल्याचे जाणकांराचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात नवे मोबाईल कनेक्शन वाढले. शिवाय ग्रामीण भागातील टेलिफोन घननेतही वाढ झाली आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: The number of customers has also declined along with the revenue of the mobile company in the lockdown