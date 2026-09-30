OBC Development : ओबीसींच्या विकासासाठी एक रुपयांत जागा;उपसमितीच्या बैठकीत चंद्रशेखर बावनकुळेंचे निर्देश

मुंबई, : इतर मागासवर्गीय(ओबीसी) समाजाच्या सर्वांगीण विकासासह विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवण्यासाठी महसुलासह सर्व विभागांच्या जागा एक रुपये दरात उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. यापूर्वीच्या बैठकीत चर्चा झालेल्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेताना प्रशासनाची चालढकल खपवून घेतली जाणार नाही. .ओबीसीच्या विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी या वेळी दिला. इतर समाजाला ज्याप्रमाणे सुविधा व निधी उपलब्ध करून दिला जातो, त्याच धर्तीवर ओबीसी समाजालाही सर्व सुविधा प्राधान्याने देण्यात याव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली. ओबीसी समाज मंत्रिमंडळ उपसमितीची पाचवी बैठक महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी विविध १२ मुद्दांवर चर्चा झाली. .अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. उपसमितीच्या प्रत्येक बैठकीत किमान दोन प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले पाहिजेत. त्याबरोबरच परदेशी शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवावा, आत्महत्या केलेल्या १६ नावांसह पुढील समितीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात यावा, असे बावनकुळे यांनी सांगितले..महामंडळालाही सुविधा द्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर ओबीसी महामंडळालाही सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. ‘बार्टी’च्या धर्तीवर क्रांतिज्योती महात्मा फुले समता भवन सुरू करण्यात यावे व त्यासाठी भरीव तरतूद करून सादरीकरण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच महात्मा फुले लिखित ‘तृतीय रत्न’ नाटकाच्या प्रयोगांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही भुजबळ यांनी केली. मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाची निर्मिती करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.