कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदासाठी जाहिरात, पण...

जाहिरातीत असलेल्या एका अटीमुळे सरकारी अधिकारी वर्गात नाराजी

मुंबई: राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या कौशल्य विकास विद्यापीठाचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर आता या विद्यापीठांच्या कुलगुरू पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये 20 वर्षे राज्य शासनात काम केलेल्या उमेदवाराला अर्ज करता येणार नसल्याची अट टाकण्यात आली आहे. या अटीमुळे सरकारी अधिकारी वर्गातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. (Officials upset over a condition in the advertisement for the post of Vice Chancellor of Skill Development University)

राज्यात कौशल्य शिक्षणाला प्राधान्य मिळावे या उद्देशाने हे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी ‘राज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम’ संमत करण्यात आला आहे. या विद्यापीठासाठी कुलगुरू आणि कुलसचिवांची नियुक्ती करण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. कुलगुरू पदासाठी नामांकित शिक्षण तज्ज्ञ आणि उच्च दर्जाचे प्रशासक किंवा कौशल्य शिक्षण किंवा कौाशल्य शिक्षणावर आधारित रोजगाराभिमुखता यातील डॉक्टरेट पदवी या दोन पैकी एक निकष असणे आवश्यक आहे. याचबरोबर संबंधित उमेदवाराला किमान 20वर्षांचा केंद्र शासन, राज्य शासन, विद्यापीठ उद्योग समुहांमध्ये वरिष्ठ स्तरार काम करण्याचा अनुभव यापैकी एक अनुभव असणे आवश्यक आहे. शिवाय वयोमर्यादा 60 वर्षेपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळें उद्योग क्षेत्रातील अट योग्य असली तरी सरकारी कार्यालयातील अनुभवाची सक्ती का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

या विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदासाठीही जाहिरात देण्यात आली आहे. या पदासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन, विद्यापीठ वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीवर कामकाजाचा किमान 20 वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. या पदाकरीता वयोमर्यादा 55 वर्षांपेक्षा कमी राहील असेही या जाहिरातीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

