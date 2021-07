'या' दिवसापासून अंथरुणास खिळलेल्या नागरिकांचे कोविड लसीकरण

मुंबई : अंथरुणाला खिळून असलेल्या नागरिकांच्या कोविड 19 लसीकरणाला (Corona vaccination) 30 जुलैपासून सुरूवात होणार आहे. या रुग्णांसाठी (Corona patients) कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण करण्याची कार्यवाही के पूर्व प्रभागापासून प्रायोगिक तत्त्वावर शुक्रवारपासून सुरु होणार आहे. त्यासाठी प्रोजेक्ट मुंबई (Project Mumbai) या बिगर शासकीय सेवाभावी संस्थेचे देखील सहकार्य लाभणार आहे. ( Old age people who are not capable for walk their vaccination starts from thirty july-nss91)

कोविड- 19 विषाणू प्रतिबंधक लसीकरण अधिकाधिक वेगाने आणि सर्व स्तरातील नागरिकांपर्यंत नेण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार सह मुंबई महानगरपालिका देखील प्रयत्नशील आहे. वय किंवा इतर कारणांनी शारीरिक हालचालींवर मर्यादा येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ड्राईव्ह इन लसीकरणा सारखे उपक्रमही महानगरपालिकेने राबवले आहेत. असे असले तरी, आजारपणासह शारीरिक / वैद्यकीय कारणांनी अंथरूणास खिळून आहेत, अशा नागरिकांना लसीकरण केंद्रांवर येणे शक्य होत नाही. त्यांची अडचण लक्षात घेता, अश्या व्यक्तींना त्यांच्या घरीच जाऊन कोविड लस देण्यासंदर्भात मागणी करण्यात येत होती.

महाराष्ट्र राज्य शासनाने देखील संपूर्ण राज्यात स्थानिक प्राधिकरणांना या संदर्भात नागरिकांकडून माहिती संकलित करुन कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने, ज्यांच्या घरात अंथरुणास खिळून असणारे व्यक्ती आहेत व ज्यांना अशा व्यक्तीचे कोविड लसीकरण करुन घ्यावयाचे आहे, अशा व्यक्तींची नावे, वय, पत्ता, संपर्क क्रमांक, अंथरुणास खिळून असण्याचे कारण इत्यादी माहिती covidvacc2bedridden@gmail.com या ईमेल आयडीवर मागविण्यात आली आहे. आतापर्यंत 4 हजार 466 व्यक्तींची नावे नोंद झाली आहेत.

या बाबी महत्त्वाच्या

अंथरुणाला खिळलेल्या ज्या व्यक्तीचे लसीकरण करावयाचे आहे, अशी व्यक्ती किमान 6 महिने अंथरुणास खिळून राहणार असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रं देण्यासह लस घेण्यासाठी अशा व्यक्तींचे संमतीपत्रं संबंधित व्यक्ती - नातेवाईक यांनी प्रशासनाला सादर करणे आवश्यक असेल. तसेच, अशा व्यक्तींना कोवॅक्सिन ही लस देण्याचे निर्देश तज्ज्ञांच्या समितीने दिले असून त्यानुसार कोवॅक्सिन ही लस देण्यात येईल. तज्ज्ञ व्यक्तींच्या उपस्थितीत लसीकरण करुन त्याबाबत आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया पाळण्यात येईल. प्रायोगिक तत्त्वावरील लसीकरण सुरु झाल्यानंतर, कोणकोणत्या बाबी अशा कार्यवाहीमध्ये समाविष्ट कराव्या लागतील, याचा विचार करुन पुढील टप्पा हाती घेण्यात येणार आहे असे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.