 महाड रायगड मार्गावर भरधाव कारच्या धडकेत वृद्धाचा मृत्यू

महाड - महाड रायगड मार्गावर लाडवली जवळ भरधाव वेगाने वाहन चालवणाऱ्या तरुणाने पादचारी वृद्धास धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात या वृद्ध व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या अपघाताची नोंद महाड शहर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून सदर तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई, रायगड परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा महाड शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाड जवळील लाडवली गावानजीक लाडवली गावातील अशोक नारायण धोत्रे वय 55 हे कामाच्या शोधात गोंडाळे येथे जात असताना मागून येणाऱ्या आय टेन कारची जोरदार धडक लागली. कार चालक दीप नवीन भानुशाली वय 19 याने त्याच्या ताब्यातील कार क्रमांक एम.एच. O5 ए एक्स 94O9 वेगाने चालवून रस्त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने कार चालक दीप भानुशाली याच्यावर महाड शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा अपघात सोमवारी रात्री साडेसात वाजण्याच्या सुमारास घडला.. अधिक तपास पोलीस नाईक एस.एल.नाईक हे करीत आहेत. An old man died in a car crash on Mahad Raigad road --------------------------------------------------------------

