वृद्ध साहित्यिक,कलावंतांना ८ दिवसांत मिळणार मानधन

राज्यातील वृद्ध कलाकार आणि साहित्यिकांना दिलासा देणारी घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी केली आहे. येत्या ८ दिवसांमध्ये राज्यातील वृद्ध कलाकार व साहित्यिक मानधन योजनेतील सुमारे २८ हजार पात्र मानधनधारकांना मानधन मिळणार आहे. राज्यातील वृद्ध कलाकार व साहित्यिकांना जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांचे मानधन देण्यात येणार आहे. यासाठी 18 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली असून वारसदार व नव्याने अंतर्भूत झालेल्या काही कलाकारांनाही मानधन देण्यात येईल. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कलाकारांच्या पाठीशी सांस्कृतिक कार्य विभाग नेहमीच राहील, असं अमित देशमुख यांनी स्पष्ट केलं आहे. राज्यातील वृद्ध साहित्यिक व कलावंत यांच्यासाठी राज्य शासनाकडून ही योजना १९५५ पासून राबवण्यात येते. अलिकडेच या मानधनधारकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली असून सद्यस्थितीत श्रेणीनिहाय (अ श्रेणी रुपये 3150, ब श्रेणी रुपये 2700, क श्रेणी रुपये 2250 ) मानधन दरमहा देण्यात येईल.

