डहाणूत साडेतीन लाखांचे तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त

कासा ः मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील चारोटी टोलनाका येथे घोळ गावाच्या परिसरात कासा पोलिसांनी सफेद रंगाच्या कारमध्ये मानवी आरोग्यास अपायकारक तसेच महाराष्ट्र सरकारने वाहतुकीस व विक्रीस बंदी घातलेले तंबाखूजन्य पदार्थ नुकतेच पकडले. याप्रकरणी कारचालक किरण धोंडिया (वय ४०, नारपोली, भिवंडी) यास अटक करण्यात आली. तसेच ५० गोण्यांमधील तंबाखूजन्य गुटखा, पानमसाला, तंबाखू पानमसाला जप्त करण्यात आला. याची बाजारातील किंमत तीन लाख ५० हजार रुपये इतकी आहे. कासा पोलिसांनी कार आणि सर्व माल कासा पोलिस ठाण्यामध्ये जमा केला. कासा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक आनंदराव काळे, पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई केली.

Web Title: One and a half lakh tobacco products seized in Dahanu near Palghar