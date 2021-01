आधी कर्जाचे प्रलोभन; नंतर गैरव्यवहाराची भीती! साडेबारा लाखांच्या खंडणीप्रकरणी एकाला अटक

मुंबई ः बिनव्याजी कर्जाचे प्रलोभन दाखवल्यानंतर याप्रकरणी गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल होणार असल्याची भीती दाखवत साडेबारा लाखांची खंडणी उकळल्याची घटना मानखुर्द येथे घडली. याप्रकरणी एका आरोपीला पोलिसांनी अटक केली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

मानखुर्द टी-जंक्‍शन येथील रहिवासी असलेल्या हस्तगीर इब्राहिम शेख (वय 35) यांना नवा व्यवसाय सुरू करायचा होता. तसेच आईची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे उपचारासाठी त्यांना पैशांची आवश्‍यकता होती. त्यावेळी एका व्यक्तीने त्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याचे प्रलोभन दाखवले. बिनव्याजी कर्ज मिळत असल्याने शेख यांनीही तत्काळ 50 लाख रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली. त्यानंतर आरोपींनी शेख यांच्याकडून पॅन कार्ड, आधार कार्ड, बॅंकेची माहिती आदी कागदपत्रे घेतली. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा मात्र काही दिवसांतच आरोपींनी बिनव्याजी कर्ज देणे हे कायद्याच्या अनुषंगाने गुन्हा असून तुमच्यावर गुन्हा दाखल होत असल्याचे सांगितले. तसेच गुन्हा दाखल न करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील, अशीही भीती शेख यांना दाखवली. सुरुवातीला शेख यांनी भीतीपोटी काही रक्कम आरोपींना दिली. त्यानंतर आरोपींनी शेख यांना पैशांसाठी धमकावण्यास सुरुवात केली. त्या अंतर्गत आरोपींनी तक्रारदार शेख यांच्याकडून 12 लाख 25 हजार रुपये उकळले, त्यानंतरही ते थांबले नाहीत. त्यांनी नुकतीच शेख यांच्याकडे 50 हजार रुपयांची मागणी केली.

अखेर या धमकावण्याला कंटाळून शेख यांनी मानखुर्द पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून अझीमुद्दीन शहादत अली कुडाळकर (वय 48) याला अटक केली. याप्रकरणी जमाल आली काझी, वकील आमीर सिद्धीकीसह आणखी एका आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्या सहभागाबाबत पोलिस अधिक तपास करत आहेत. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यापासून या वर्षी 2 जानेवारीपर्यंत हा सर्व प्रकार सुरू होता, अशी माहिती पोलिस अधिकाऱ्याने दिली.

( संपादन - तुषार सोनवणे )

