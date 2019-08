अकरावीच्या सव्वा लाख जागा शिल्लक

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशात अकरावीसाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ फेरीच्या पहिल्या प्रकारात ३९० विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन प्रवेश घेतले. त्यामुळे दुसऱ्या फेरीसाठी एक लाख ३३ हजार ७९ जागा शिल्लक आहेत. मुंबईतील नामवंत कनिष्ठ महाविद्यालयांतील जागा यंदा रिक्त राहिल्या असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दहीहंडीमुळे पुढील प्रवेश फेऱ्यांचे सुधारित वेळापत्रकही उपसंचालक कार्यालयाने जाहीर केले आहे. अकरावी ऑनलाईन प्रवेशाच्या पुढील फेऱ्यांसाठी एक लाख चार हजार ७६६ जागा उपलब्ध आहेत. ‘इनहाऊस’, अल्पसंख्याक आणि व्यवस्थापन कोट्यांत २८ हजार ४१३ जागा आहेत. ‘प्रथम प्राधान्य’ फेरीत पहिल्या प्रकारातील दहावीत ८० टक्‍क्‍यांहून अधिक गुण मिळालेल्या ५३१ विद्यार्थ्यांनी कनिष्ठ महाविद्यालयांची निवड केली होती. अशा विद्यार्थ्यांना २१ व २२ ऑगस्टला दुपारी १ वाजेपर्यंत महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश निश्‍चित करावयाचे होते. त्यापैकी ३९० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्‍चित केले आहेत. दुसऱ्या प्रकारात ६० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त गुणांसह दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी रिक्त जागांची माहिती गुरुवारी (ता. २२) सायंकाळी संकेतस्थळावर जाहीर झाली. या विद्यार्थ्यांना शुक्रवारी (ता. २३) सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कनिष्ठ महाविद्यालयांची निवड करता येईल. त्यानंतर २६ ऑगस्टला दुपारी १ वाजेपर्यंत त्यांना महाविद्यालयांत जाऊन प्रवेश निश्‍चित करावे लागतील. तिसऱ्या प्रकारात सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी रिक्त जागांची माहिती संकेतस्थळावर मिळेल. या विद्यार्थ्यांना २७ ऑगस्टला महाविद्यालय निवडता येईल. शाखानिहाय स्‍थिती...

शाखा रिक्त जागा

कला : १४,५८६

वाणिज्य : ४६,७३४

विज्ञान : ४०,७७४

एमसीव्हीसी : २५७२

एकूण : १,०४,६६६ कोट्यासाठी रिक्त जागा

शाखा : रिक्त जागा

इन-हाऊस : ५२६५

अल्पसंख्याक : १४,२८६

व्यवस्थापन : ८३२२

