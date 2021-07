धारावीत महापालिकेची विशेष लसीकरण मोहिम, 'हा' आहे BMC चा टार्गेट

By

मुंबई : मुंबईतील (Mumbai) सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी असलेल्या धारावीत (Dharavi) लसीकरण मोहीमेला (Vaccination Drive) गती देण्यासाठी पालिकेच्या जी -उत्तर विभागाने (G-North) विशेष लसीकरण मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहीमे अंतर्गत एक लाख धारावीकरांचे लसीकरण करण्याचे उद्दीष्ट असल्याचे जी उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर (Kiran Dighavkar) यांनी सांगितले. (One lac people from dharavi corona vaccination target of BMC-nss91)

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा शिरकाव त्यानंतर एप्रिल महिन्यात धारावीत कोरोनाचा शिरकाव झाला. धारावीत कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर कोरोनाचा झपाट्याने फैलाव होणार अशी भीती व्यक्त केली जात होती. परंतु योग्य उपचार पद्धती यामुळे धारावीत कोरोनाची पहिली व दुसरी लाट थोपवण्यात पालिकेला यश आले आहे. तर तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेता लसीकरण मोहीमेला गती देण्याचा प्रयत्न आरोग्य विभागाने सुरु केला आहे.

हेही वाचा: संजय राऊत यांच्या विरोधात तक्रार करणाऱ्या महिलेला जामीन मंजूर - HC

धारावीतील एक लाख लोकांना एका महिन्यात लस देण्याचे उद्दीष्ट ठेवत लसीकरण मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सीएसआर फंडाअंतर्गत सिटीबँकने एक लाख लोकांना दोन्ही डोस देत कोरोनापासून सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामात पालिका पूर्ण सहकार्य करणार आहे. पालिकेकडून त्यांना लसीकरणासाठी जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. यासह, महापालिकेने स्वतः लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. दिघावकर यांनी साांगितले की, मंगळवारी पहिल्या दिवशी 500 लोकांना कोरोनाची पहिला डोस देण्यात आला आहे. दररोज एका केंद्रातून 1500 ते 3000 नागरिकांना कोरोना लस दिली जाईल.