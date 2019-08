घाऊक बाजारात कांदा महागला

नवी मुंबई : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीमुळे कृषीमालाचे मोठे नुकसान झाले. यामध्ये पाणी लागून नाशिक जिल्ह्यातील कांदा मोठ्या प्रमाणात खराब झाला आहे. त्यातूनही जो काही कांदा वाचला, त्याची विशेष काळजी घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत येणाऱ्या कांदा पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून कांद्याची आवक कमी झाली आहे. परिणामी, दर वधारले आहेत. आतापर्यंत १५ ते १६ रुपये किलो असलेला कांदा शनिवारी (ता. १७) २० रुपये किलोने विकला गेला. घाऊक बाजारात कांदा-बटाट्याची सध्या ८० ते ९० गाड्या आवक होते. हा कांदा नाशिक, पुणे, जुन्नर या भागांतून आणि परिसरातील भागातून मुंबई बाजारात येतो. पावसामुळे अनेक ठिकाणच्या चाळींमधील कांदा भिजला. नाशिकमध्ये तर गोदामांमध्ये पाणी शिरल्याने येथील कांदा पाण्यात वाहून गेला. बराच कांदा भिजून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. बाजारात आता भिजलेला कांदा येत आहे. काही शेतकरी कांदा सुकवून बाजारात पाठवत आहेत. व्यापाऱ्यांना हा कांदा पसरवून ठेवावा लागत आहे. बाजारात शनिवारी केवळ ६० गाड्या कांद्याची आवक झाली. त्यामुळे कांद्याच्या दरात वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले. आतापर्यंत घाऊक बाजारात १५ ते १६ रुपये किलो असलेला कांदा आता २० रुपये किलोपर्यंत विकला जात आहे. सध्याची कांद्याची स्थिती पाहता हे दर वाढतच राहण्याची शक्‍यता व्यापाऱ्यांकडून वर्तवली जात आहे; तर किरकोळ बाजारात आतापर्यंत २० ते २२ रुपये किलोपर्यंत कांदा विकला जात होता. आता तोच कांदा किरकोळ बाजारात २५ रुपये प्रतिकिलो विकला जात आहे. किरकोळ बाजारात हे दर आणखी वाढण्याची दाट शक्‍यता आहे. पुणे, नाशिक जिल्ह्यातील उत्पादक प्रदेशात अतिवृष्टीमुळे चाळींमध्ये ठेवण्यात आलेल्या कांद्याला पाणी लागल्यामुळे कांदा खराब झाला आहे. त्यामुळे आवक मंदावली असल्याने कांद्याच्या दरात वाढ झाली आहे.

- आनंदा बोऱ्हाडे, व्यापारी. आधीच भाजीपाल्याच्या दराने उचल खाल्ली असताना आता कांद्याच्या दरातदेखील वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. भाववाढीमुळे घरातील बजेट कोलमडण्याची शक्‍यता आहे.

- अर्चना काशीद, गृहिणी.

