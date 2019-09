आवक मंदावल्याने कांदा महागला

नवी मुंबई : पावसाचा फटका बसल्याने राज्यात सर्वत्र कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या वर्षीच्या एकूण उत्पादनापैकी केवळ २५ टक्के कांदा शिल्लक आहे. त्यामुळे बाजारात मागील तीन महिन्यांपासून कांद्याची आवक मंदावली आहे. परिणामी, मागणी पूर्ण होत नसल्याने दर वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी घाऊक बाजारात १२ ते १५ रुपये किलो असलेला कांदा सध्या २२ ते २८ रुपये किलो झाला आहे. किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर ४० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचला आहे. येत्या काही दिवसांत हे दर आणखी वाढण्याची शक्‍यता व्यापाऱ्यांकडून वर्तवली जात आहे. महिन्याभरापासून संततधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या कांद्याला पाणी लागल्याने, तो पूर्णपणे खराब झाला आहे. त्यामुळे कांद्याची कमतरता जाणवू लागली आहे. मुंबईची गरज पूर्ण करण्यासाठी दररोज बाजारात शंभर-सव्वाशे गाड्या कांद्याची आवक गरजेची आहे. मात्र, मागील तीन महिन्यांपासून ही आवक साठ-सत्तर गाड्यांवर आली आहे. पावसामुळे माल बाजारात पोहोचण्यास अडचणी येत आहेत. बाजारात कांद्याची टंचाई निर्माण झाली असून, घाऊक बाजारातील कांद्याचे दर २४ ते २८ रुपये किलो झाले आहेत. या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.

- सुरेश शिंदे, अध्यक्ष, ओम साई कांदा-बटाटा अडत व्यापारी संघ.

