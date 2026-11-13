मुंबई

Crime: ऑनलाइन नवरा शोधणे महागात पडले, तरुणीची तब्बल साडेपाच लाखांची फसवणूक; विविध शुल्कांच्या नावाखाली गंडा

Navi Mumbai Fraud Case: ऑनलाइन विवाहासाठी वर शोधताना तरुणीची साडेपाच लाख रुपयांची फसवणूक झाली. विविध शुल्कांच्या नावाखाली पैसे उकळल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
Navi Mumbai Fraud

Navi Mumbai Fraud

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : विवाहासाठी योग्य जोडीदार ऑनलाइन शोधणे एका तरुणीला चांगलेच महागात पडले आहे. उरणमधील एका ३० वर्षीय तरुणीला विवाह संकेतस्थळावरुन संपर्क साधून सायबर भामट्यांनी तब्बल पाच लाख ५२ हजारांचा गंडा घातल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी उरण पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

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