Crime: ऑनलाइन नवरा शोधणे महागात पडले, तरुणीची तब्बल साडेपाच लाखांची फसवणूक; विविध शुल्कांच्या नावाखाली गंडा

नवी मुंबई : विवाहासाठी योग्य जोडीदार ऑनलाइन शोधणे एका तरुणीला चांगलेच महागात पडले आहे. उरणमधील एका ३० वर्षीय तरुणीला विवाह संकेतस्थळावरुन संपर्क साधून सायबर भामट्यांनी तब्बल पाच लाख ५२ हजारांचा गंडा घातल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी उरण पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला..तरुणीने सप्टेंबर महिन्यात एका विवाहविषयक संकेतस्थळावर आपली नोंदणी केली होती. याचदरम्यान भामट्याने अविराज देशपांडे नावाने या तरुणीशी संपर्क साधला. आपण यूकेमध्ये राहत असल्याचे सांगत तरुणीचा विश्वास संपादन केला..Navi Mumbai: जुना खोपटा पूल वाहतुकीसाठी अखेर खुला, नागरिकांना दिलासा; व्हीआयपी संस्कृतीला फाटा.त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी दिल्ली विमानतळावरील कस्टम अधिकारी असल्याचे भासवत कृतीका राय नामक व्यक्तीने तरुणीला संपर्क साधला आणि अविराजकडे यूकेमधून दोन लाख पौंडचा डिमांड ड्राफ्ट असून, त्याच्या नोंदणीसाठी ५५ हजार ५०० रुपये भरावे लागतील, असे सांगितले. त्यानुसार तरुणीने पैसे पाठवले. त्यानंतर या भामट्यांनी वेगवेगळी कारणे सांगून तरुणीकडून पैसे उकळले..विविध शुल्कांच्या नावाखाली गंडाअविराजने २५ हजार डॉलरचे रोख रकमेचे पार्सल पाठविले असून, ते जम्मू-काश्मीर विमानतळावर कस्टम विभागाने पकडल्याचा बनाव केला. व गुरसेल नावाच्या व्यक्तीने तरुणीला संपर्क साधून विविध शुल्काच्या नावाखाली पैसे भरण्यास सांगितले. लग्नाच्या भूलथापा व परदेशी रक्कमेच्या प्रलोभनांने तरुणीने पैसे पाठवले. परंतु, पार्सल मिळत नसल्याने फसवणूक झाल्याचे समजले..Thane Water Cut: ठाण्यात पुन्हा पाण्याचा ठणठणाट! सोमवारी २४ तास पाणीपुरवठा बंद; कोणत्या भागांना फटका?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.