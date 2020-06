मुंबई : धारवीसह दादर-माहीम परिसरात आज केवळ 34 रुग्णांची भर पडली. धारावीत आज केवळ 7 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. धारावीतील रुग्णसंख्या 2158 वर पोहोचली आहे. महत्वाचे म्हणजे आज ही एकाही रूग्णाचा मृत्यू झाला नाही. धारावीत आज 7 नवीन रुग्ण सापडल्याने रुग्णांची संख्या 2158 वर पोहोचली आहे. आज एकही रुग्ण दगावला नसून मृतांचा आकडा 77 इतकाच आहे. तर माहीममध्ये आज 18 नवीन रुग्णांची भर पडल्याने रुग्णांची संख्या 902 इतकी झाली आहे. इथे मृतांचा आकडा 14 इतका आहे. दादरमध्ये आज 9 नवीन रुग्ण सापडले असून रुग्णांच्या संख्येत काहीशी वाढ झाली असून रुग्णांची एकूण संख्या ही 633 इतकी झाली आहे. तर आजपर्यंत इथे 16 मृत्यू झाले आहेत. सर्वात मोठी बातमी : कोरोनावर आली गोळी, किंमत १०३ रुपये; मुंबईत होणार उत्पादन... धारावीसह दादर आणि माहीम मधील परिस्थिती देखील नियंत्रणात असल्याचे दिसते. या तीनही परिसरात मिळून आज दिवसभरात 34 नवीन रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णांची संख्या 3693 इतकी झाली आहे. तर मृतांचा आकडा 107 इतका आहे. एकूणच धारावी, दादर, माहीम परिसरात बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत देखील दिलासादायक वाढ झाली आहे. आतापर्यंत दादर 258 , माहीम 362 तर धारावीत 1057 असे एकूण 1677 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. only seven new covid19 patients found in dharavi no deaths registered in this area

Web Title: only seven new covid19 patients found in dharavi no deaths registered in this area