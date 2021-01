उत्पन्नाबाबत BMC कडून लपवाछपवी; विरोधी पक्षनेत्यांचा गंभीर आरोप

मुंबई : कोरोना काळात महापालिकेच्या उत्पन्नात कमालीची घट झाली आहे. मालमत्ता कर आणि विकास निधीतून आतापर्यंत केवळ 1400 कोटींच्या आसपास वसुली झाली. उर्वरित वसुलीबाबत पालिकेकडून कोणतीही माहिती सादर केली जात नसल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्थायी समितीच्या उघड केले. मालमत्ता करातून महापालिकेला यंदा 6 हजार 768 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात डिसेंबरअखेरपर्यंत 734 कोटी रुपयांची वसुली झाली. उत्पन्नाचा दुसरा प्रमुख स्रोत असलेल्या विकासनिधीतून 3 हजार 879 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा असताना केवळ 708 कोटींची वसुली झाल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले. याचा अर्थ असा, की अंदाजित उत्पन्नाच्या 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत उत्पन्न मिळाले आहे. उर्वरित उत्पन्नाच्या वसुलीबाबत प्रशासनाने माहिती सादर करणे गरजेचे होते; मात्र प्रशासन पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत स्थायी समितीला माहिती देत नाही. कोरोनाकाळातील आर्थिक परिस्थितीबाबत श्‍वेतपत्रिका काढणे अपेक्षित होते; मात्र प्रशासनाकडून मनमानी कारभार सुरू असल्याचा आरोपही राजा यांनी केला. मुंबई, रायगड, ठाणे, पालघर परिसरातील बातम्या वाचा एका क्लिकवर कोव्हिडचा खर्चही महसुली खर्चात

यंदा अंदाजित महसुली खर्च 3 हजार 800 कोटी रुपये असताना तो आतापर्यंत 3 हजार 200 कोटी झाल्याचा आरोप राजा यांनी केला. कोव्हिडचा खर्चही या महसुली खर्चात दाखवण्यात आला आहे. राजा यांच्या या मुद्द्याचे समर्थन भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनीही केले. प्रचलन आणि परीक्षणाच्या नावाखाली पालिकेने कोव्हिडचा खर्च केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

Web Title: Opposition leader Ravi Raja told the standing committee that no information was being submitted by the municipality regarding the remaining recovery of bmc