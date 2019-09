Mumbai Rains : मुंबईकरांनो सावधान! मुसळधार पावसामुळे ऑरेंज अलर्ट जाहीर

मुंबई : मुंबईसह, नवी मुंबई व उपनगरांमध्ये पावसाने जोरदार आगमन केलंय. गेले काही दिवस विश्रांती घेतलेल्या पावसाने कालपासून (ता. 3) पुन्हा जोर धरलाय. मुंबईत हवामान विभागाने ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला आहे.

Mumbai: Sion area gets water-logged following rainfall in the city. #Maharashtra pic.twitter.com/Wp2QXLTpq0

— ANI (@ANI) September 4, 2019