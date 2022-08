आमचं तरुणाईचं सरकार, जन्माष्ठमीचा दिवस तुम्हाला समर्पित - देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार हे तरुणाईचं सरकार असून आजचा जन्माष्ठमीचा दिवस तुम्हाला समर्पित असं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. वरळीतील जांबोरी मैदानात भाजपच्या दहीहंडीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी फडणवीस बोलत होते. यावेळी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर उपस्थित होते. (Our Govt is of Youth Janmashtami Day is dedicated to you says Devendra Fadnavis)

फडणवीस म्हणाले, मोदींच्या नेतृत्वात आपण भ्रष्टाचाराची हंडी फोडतोय आणि श्रीकृष्णाची हंडी यासाठी फोडतोय कारण यातील विकासरुपी मलाईचा भाग सर्वांना मिळायला हवा. कालच आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली आहे की, गोविंदाचा साहसी खेळांमध्ये समाविष्ठ झालाय. आता तुम्ही केवळ गोविंदा पथक नाही आहात, तर खेळाच्या टीम्स आहात. आता तुम्हाला खेळाडूंचा सर्व दर्जा मिळणार आहे. तुमची सर्व काळजी राज्य सरकार घेणार आहे. हे तुमचं तरुणाईचं सरकार आहे. त्यामुळं आजचा दिवस तुम्हाला समर्पित करतो आणि जन्माष्ठमीच्या शुभेच्छा देतो.

मुंबई महानगरपालिकेत मुंबईची सेवा करताना मुंबईचा असा विकास होऊ दे की, संपूर्ण जगात मुंबईचं नाव अग्रणी राहिलंच पाहिजे. त्यामुळं मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार दूर करायचा आहे. त्यामुळं महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे तुकडे करण्याची ही हंडी फोडावी, असं यावेळी आशिष शेलार म्हणाले.